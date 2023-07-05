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Стефанос Циципас в невероятной борьбе одолел Доминика Тима на старте Уимблдона-2023

Стефанос Циципас в невероятной борьбе одолел Доминика Тима на старте Уимблдона-2023
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2023.

В матче первого раунда Циципас (5) со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) обыграл бывшую третью ракетку мира, чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 57 минут. Циципас 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Тима 15 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Интересно, что следующим соперником Циципаса на Уимблдоне станет двукратный его победитель, легендарный британец Энди Маррей.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 18:55 МСК
Доминик Тим
91
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 2 7 7 6 8
3 		7 7 6 6 5 7 10
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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