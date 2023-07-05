Бадоса — о финале Циципаса: той ночью мне он приснился, мы оба выиграли Australian Open

35-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала романтические отношения с пятой ракеткой мира, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Фото: Из личного архива Циципаса и Бадосы

«Я получила травму в Австралии. Смотрела финал, уже была в Испании, но ещё не отошла от смены часовых поясов, поэтому решила посмотреть матч.

Мне никогда не снятся теннисисты, но той ночью мне он приснился, что мы оба с ним выиграли Australian Open.

А потом между нами случилось нечто романтичное, но я не буду объяснять», – рассказала теннисистка на пресс-конференции после матча.

Сегодня возлюбленные в параллельных играх встречались на кортах со своими соперниками в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023 и одержали победы в обоих матчах.