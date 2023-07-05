Янник Синнер уверенно обыграл Диего Шварцмана во втором круге Уимблдона-2023

Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023.
В матче второго раунда Синнер (8) со счётом 7:5, 6:1, 6:2 обыграл бывшую восьмую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шварцмана один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет победитель матча Александар Вукич (Австралия) — Кентен Алис (Франция).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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