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Янник Синнер уверенно обыграл Диего Шварцмана во втором круге Уимблдона-2023

Янник Синнер уверенно обыграл Диего Шварцмана во втором круге Уимблдона-2023
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Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Синнер (8) со счётом 7:5, 6:1, 6:2 обыграл бывшую восьмую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Шварцмана один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет победитель матча Александар Вукич (Австралия) — Кентен Алис (Франция).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 20:45 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		1 2    
             
Диего Шварцман
98
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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