Квитова обыграла итальянку Паолини в первом круге на Уимблдоне

Девятая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (44-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой чешской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Квитова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету итальянской теннисистки три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 5
|6
В матче второго круга травяного турнира Петра Квитова сыграет с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) – Нурия Парризас-Диас (Испания).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 6 июля 2023
-
00:55
-
00:26
-
00:09
- 5 июля 2023
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
22:46
-
22:45
-
22:25
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
21:55
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:35
-
21:16
-
21:08
-
20:56
-
20:54
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20