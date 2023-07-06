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Квитова обыграла итальянку Паолини в первом круге на Уимблдоне

Квитова обыграла итальянку Паолини в первом круге на Уимблдоне
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Девятая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (44-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой чешской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Квитова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету итальянской теннисистки три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

Уимблдон (ж). 1-й круг
05 июля 2023, среда. 22:00 МСК
Ясмине Паолини
44
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова

В матче второго круга травяного турнира Петра Квитова сыграет с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) – Нурия Парризас-Диас (Испания).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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