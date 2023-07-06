Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, состоятся соревнования третьего дня Уимблдона. Спортсмены, чьи матчи были прерваны или не начались из-за дождя в среду, проведут свои матчи первого круга, а также продолжится борьба во втором круге соревнований.
Уимблдон. Расписание матчей 6 июля. Мужчины
13:00. Александр Бублик (Казахастан) — Джеффри-Джон Вулф (США)
14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия)
14:30. Денис Шаповалов (Канада) — Грегуар Баррер (Франция)
15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)
15:30. Лиам Броэди (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия)
16:30. Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)
18:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)
18:00. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
19:00. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)
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