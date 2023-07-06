Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, состоятся соревнования третьего дня Уимблдона. Спортсмены, чьи матчи были прерваны или не начались из-за дождя в среду, проведут свои матчи первого круга, а также продолжится борьба во втором круге соревнований.

Уимблдон. Расписание матчей 6 июля. Мужчины

13:00. Александр Бублик (Казахастан) — Джеффри-Джон Вулф (США)

14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия)

14:30. Денис Шаповалов (Канада) — Грегуар Баррер (Франция)

15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)

15:30. Лиам Броэди (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия)

16:30. Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия)

18:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария)

18:00. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

19:00. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)