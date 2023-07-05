8 топ-матчей четверга: и всё-таки ждём российское дерби на Уимблдоне!

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Посмотреть все события 6 июля в Матч-центре «Чемпионата».
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏐 6:00 Бразилия — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
- 🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, второй круг
- 🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, второй круг
- 🎾 13:00*: Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, второй круг
- 🎾 13:00*: Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения), Уимблдон, второй круг
- 🎾 13:00*: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг
- ⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Балтика», товарищеский матч
- ⚽️ 19:00: Португалия — Италия, Юношеский Евро-2023 U19
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🏐 6:00 Бразилия — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
Интрига: смогут ли бразильцы закрепиться в топ-3?
Предварительный этап мужской Лиги наций заканчивается в США и на Филиппинах. После второго игрового дня третьей недели Бразилия опустились на шестое место с 19 баллами, Нидерланды закрывают топ-8 — у них 17 очков. И командам нужны победы — Франция (12) и Сербия (11) подпирают сборные. А расписание не самое простое: у южноамериканцев — Польша и Китай. У голландцев — Япония и Словения. Важно будет и то, как сыграют лидеры сборных, которые провели на турнире девять из девяти матчей: у Рикардо Лукарелли 144 очка, у Нимира Абдель-Азиза — 184.
Волейболисты сборной Бразилии
Фото: volleyballworld.com
🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: нашла ли Кудерметова победный ритм на неудобном турнире?
Ранее Вероника Кудерметова за карьеру выиграла лишь один матч в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. Но в этом году россиянка неплохо начала травяной сезон: в Хертогенбосхе она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Екатерине Александровой, а в Берлине снялась перед четвертьфиналом с той же Александровой. С победы Вероника стартовала и в столице Англии, в двух сетах переиграв эстонку Канепи. В случае победы во втором круге Вероника установит личный рекорд на Уимблдоне. Пока не самый выдающийся, конечно, но уже есть потенциал обновлять рекорд с каждым матчем.
Вероника Кудерметова
Фото: Getty Images
🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, второй круг
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Интрига: кто победит в российском дерби?
Матч должен был пройти 5 июля, но будет сыгран (надеемся!) днём позже. Дошедший до финала на травяном турнире в Галле 25-летний Андрей Рублёв удачно стартовал и на кортах Уимблдона. В первом круге россиянин справился с австралийцем Пёрселлом, не потеряв ни одного сета. Теперь Андрея ждёт российское дерби с Асланом Карацевым, который в этом году вообще одержал первую победу в карьере в основной сетке английского «Шлема». Российское дерби должно было состояться ещё накануне, но из-за дождей было перенесено на четверг. Кто из россиян пробьётся в стадию третьего круга?
Андрей Рублёв
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
🎾 13:00*: Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, второй круг
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Интрига: успеет ли Роман Сафиуллин восстановиться от доигровки?
25-летний россиянин впервые в карьере выступает в основной сетке Уимблдона, и свой дебютный матч на английском «Шлеме» он точно запомнит на всю жизнь. Матч с 20-м сеяным турнира испанцем Баутиста-Агутом Роман начал ещё в понедельник, а завершил только в среду. И завершил приятной сенсацией! Россиянин впервые в карьере провёл пятисетовый матч и одержал эффектную победу. Следующий соперник Сафиуллина — француз Муте. На «Ролан Гаррос» — 2023 Корентен проиграл Рублёву.
Роман Сафиуллин
Фото: Sarah Reed/Getty Images
🎾 13:00*: Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения), Уимблдон, второй круг
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Интрига: возьмёт ли Анастасия Потапова реванш за поражение другой россиянки?
В матче первого круга 22-летняя россиянка уверенно справилась со швейцаркой Селин Наэф. Для Анастасии эта победа стала второй в карьере в основной сетке Уимблдона. В следующем круге Потапова сразится со словенкой Каей Юван, которая на старте турнира обыграла другую россиянку Маргариту Бетову (Гаспарян). Для прохода в третий круг Анастасии нужно взять реванш у Юван за вылет соотечественницы.
Анастасия Потапова
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 13:00*: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг
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Интрига: навяжет ли новоиспечённая француженка борьбу Арине Соболенко?
Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко взяла очень уверенный старт на Уимблдоне, проиграв всего четыре гейма в матче первого круга. Во втором раунде Арина встретится с 22-летней Варварой Грачёвой. Бывшая россиянка проводит свой первый турнир «Большого шлема», выступая за Францию, и для выхода в третий круг Варваре придётся совершать сенсацию с приставкой «мега».
Арина Соболенко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Балтика», товарищеский матч
Интрига: какую схему «Локомотив» впервые покажет на публике?
«Локомотив» провёл уже два товарищеских матча, но оба – закрытые для публики. Игра с «Балтикой» пройдёт на «РЖД Арене» и будет транслироваться «Okko Спорт». Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Иртышом» (1:1) и победила «Волгарь» (4:2). Впереди – матч с будущим соперником по сезону Российской Премьер-Лиги. Отличный вариант для обеих команд глянуть на себя против сильного соперника.
ФК «Локомотив»
Фото: fclm.ru
⚽️ 19:00: Португалия — Италия, Юношеский Евро-2023 U19
Интрига: Какая из команд приблизится к плей-офф Евро?
Португалия и Италия попали в одну группу с хозяевами юниорского Евро – Мальтой, а также с Польшей. Обе сборные синхронно одержали победы в 1-м туре. Португалия обыграла Польшу (2:0), а Италия – Мальту (4:0). Впереди у команд важнейшая встреча, в которой, вероятно, решится судьба первого места в группе, а также одна из сборных почти гарантирует выход в плей-офф. К слову, в турнире участвует всего восемь команд, так что из группы сильнейшие попадают сразу в полуфинал.
Игроки сборной Италии U19
Фото: uefa.com
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