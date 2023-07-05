8 топ-матчей четверга: и всё-таки ждём российское дерби на Уимблдоне!

За чем следим 6 июля: яркий волейбол, победит ли «Уимблдон» дожди и немного футбола вечером.

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🏐 6:00 Бразилия — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап, третья неделя

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 06 июля 2023, четверг. 06:00 МСК Бразилия Не начался Нидерланды Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли бразильцы закрепиться в топ-3?

Предварительный этап мужской Лиги наций заканчивается в США и на Филиппинах. После второго игрового дня третьей недели Бразилия опустились на шестое место с 19 баллами, Нидерланды закрывают топ-8 — у них 17 очков. И командам нужны победы — Франция (12) и Сербия (11) подпирают сборные. А расписание не самое простое: у южноамериканцев — Польша и Китай. У голландцев — Япония и Словения. Важно будет и то, как сыграют лидеры сборных, которые провели на турнире девять из девяти матчей: у Рикардо Лукарелли 144 очка, у Нимира Абдель-Азиза — 184.

Волейболисты сборной Бразилии Фото: volleyballworld.com

К сожалению, этот «Уимблдон» пока очень страдает из-за непогоды – матчи регулярно останавливаются и переносятся. Из-за этого время в этом анонсе очень приблизительное. Следите за обновлениями – на «Чемпионате».

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: нашла ли Кудерметова победный ритм на неудобном турнире?

Ранее Вероника Кудерметова за карьеру выиграла лишь один матч в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. Но в этом году россиянка неплохо начала травяной сезон: в Хертогенбосхе она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Екатерине Александровой, а в Берлине снялась перед четвертьфиналом с той же Александровой. С победы Вероника стартовала и в столице Англии, в двух сетах переиграв эстонку Канепи. В случае победы во втором круге Вероника установит личный рекорд на Уимблдоне. Пока не самый выдающийся, конечно, но уже есть потенциал обновлять рекорд с каждым матчем.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Аслан Карацев (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в российском дерби?

Матч должен был пройти 5 июля, но будет сыгран (надеемся!) днём позже. Дошедший до финала на травяном турнире в Галле 25-летний Андрей Рублёв удачно стартовал и на кортах Уимблдона. В первом круге россиянин справился с австралийцем Пёрселлом, не потеряв ни одного сета. Теперь Андрея ждёт российское дерби с Асланом Карацевым, который в этом году вообще одержал первую победу в карьере в основной сетке английского «Шлема». Российское дерби должно было состояться ещё накануне, но из-за дождей было перенесено на четверг. Кто из россиян пробьётся в стадию третьего круга?

Андрей Рублёв Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 13:00*: Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: успеет ли Роман Сафиуллин восстановиться от доигровки?

25-летний россиянин впервые в карьере выступает в основной сетке Уимблдона, и свой дебютный матч на английском «Шлеме» он точно запомнит на всю жизнь. Матч с 20-м сеяным турнира испанцем Баутиста-Агутом Роман начал ещё в понедельник, а завершил только в среду. И завершил приятной сенсацией! Россиянин впервые в карьере провёл пятисетовый матч и одержал эффектную победу. Следующий соперник Сафиуллина — француз Муте. На «Ролан Гаррос» — 2023 Корентен проиграл Рублёву.

Роман Сафиуллин Фото: Sarah Reed/Getty Images

🎾 13:00*: Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Анастасия Потапова реванш за поражение другой россиянки?

В матче первого круга 22-летняя россиянка уверенно справилась со швейцаркой Селин Наэф. Для Анастасии эта победа стала второй в карьере в основной сетке Уимблдона. В следующем круге Потапова сразится со словенкой Каей Юван, которая на старте турнира обыграла другую россиянку Маргариту Бетову (Гаспарян). Для прохода в третий круг Анастасии нужно взять реванш у Юван за вылет соотечественницы.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 13:00*: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: навяжет ли новоиспечённая француженка борьбу Арине Соболенко?

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко взяла очень уверенный старт на Уимблдоне, проиграв всего четыре гейма в матче первого круга. Во втором раунде Арина встретится с 22-летней Варварой Грачёвой. Бывшая россиянка проводит свой первый турнир «Большого шлема», выступая за Францию, и для выхода в третий круг Варваре придётся совершать сенсацию с приставкой «мега».

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Балтика», товарищеский матч

Интрига: какую схему «Локомотив» впервые покажет на публике?

«Локомотив» провёл уже два товарищеских матча, но оба – закрытые для публики. Игра с «Балтикой» пройдёт на «РЖД Арене» и будет транслироваться «Okko Спорт». Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Иртышом» (1:1) и победила «Волгарь» (4:2). Впереди – матч с будущим соперником по сезону Российской Премьер-Лиги. Отличный вариант для обеих команд глянуть на себя против сильного соперника.

ФК «Локомотив» Фото: fclm.ru

⚽️ 19:00: Португалия — Италия, Юношеский Евро-2023 U19

U19 ЧЕ-2023. Группа A U19 ЧЕ-2023. Группа A 06 июля 2023, четверг. 19:00 МСК Португалия U19 Не начался Италия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Какая из команд приблизится к плей-офф Евро?

Португалия и Италия попали в одну группу с хозяевами юниорского Евро – Мальтой, а также с Польшей. Обе сборные синхронно одержали победы в 1-м туре. Португалия обыграла Польшу (2:0), а Италия – Мальту (4:0). Впереди у команд важнейшая встреча, в которой, вероятно, решится судьба первого места в группе, а также одна из сборных почти гарантирует выход в плей-офф. К слову, в турнире участвует всего восемь команд, так что из группы сильнейшие попадают сразу в полуфинал.