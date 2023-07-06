Костюк — о свисте фанатов на «Ролан Гаррос»: не думаю, что когда-нибудь смогу это понять
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36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк после победы над восьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари в матче первого круга Уимблдона вспомнила свист болельщиков в её адрес на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Это было крайне сомнительное поведение со стороны болельщиков. Я имею в виду, что они могут делать всё, что хотят, но я просто этого не понимаю. И не думаю, что когда-нибудь смогу это понять. Очевидно, что на Уимблдоне другая поддержка, хотя в начале матча с Марией её поддерживали больше, чем меня. Это понятно — она известнее меня. Она входит в топ-10 мирового рейтинга. Но, знаете, меня это устраивало. Я рада поддержке в концовке встречи, да и на протяжении всего матча тоже», — сказала Костюк на пресс-конференции.
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