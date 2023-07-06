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Циципас: когда пересматриваю первый победный Уимблдон Маррея, по коже бегут мурашки

Циципас: когда пересматриваю первый победный Уимблдон Маррея, по коже бегут мурашки
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче второго круга Уимблдона-2023 с британским теннисистом Энди Марреем.

«Помню, как стал свидетелем первого чемпионства Маррея на Уимблдоне. Каждый раз, когда я пересматриваю тот турнир, по коже бегут мурашки. Он так много сделал для нашего вида спорта. Конечно, я выйду на корт в следующем матче, имея большое уважение к сопернику», — сказал Циципас после матча первого круга.

Напомним, матч второго круга Уимблдона-2023, в котором встретятся Маррей и Циципас, состоится сегодня, 6 июля. Встреча пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 19:00 мск. Маррей является двукратным победителем Уимблдона (2013, 2016).

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