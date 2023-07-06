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Кудерметова — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Кудерметова — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова во втором круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Ранее спортсменки встречались на корте три раза. Две победы одержала Кудерметова, один раз выиграла Вондроушова. В первом круге Уимблдона-2023 россиянка обыграла эстонскую теннисистку Кайю Канепи, а чешская спортсменка одержала победу над американкой Питон Стирнс.

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