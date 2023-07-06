Кудерметова — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова во втором круге Уимблдона.

Ранее спортсменки встречались на корте три раза. Две победы одержала Кудерметова, один раз выиграла Вондроушова. В первом круге Уимблдона-2023 россиянка обыграла эстонскую теннисистку Кайю Канепи, а чешская спортсменка одержала победу над американкой Питон Стирнс.