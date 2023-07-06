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Анна Дмитриева высказалась о выходе Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона

Анна Дмитриева высказалась о выходе Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда соревнований Андреева нанесла поражение 11-й ракетке мира чешской спортсменке Барборе Крейчиковой, которая отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги при счёте — 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

«Крейчикова вела в начале матча, но потом случилась травма. Было очень интересно, как Мирра будет противостоять плотной обороне чешской теннисистки. Андреева умеет бороться, но против стойких опытных теннисисток ей пока тяжело. После травмы Крейчиковой Мирра выиграла восемь геймов подряд. Андреева вышла в третий круг на первом же своём Уимблдоне. Это уже говорит о многом! У этой девочки шикарные перспективы. Дальше Мирру ждёт матч с Потаповой. Настя начала набирать форму, которая у неё была в прошлом году. Нас ждёт интереснейший матч за выход в четвёртый круг», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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