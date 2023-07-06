Мирра Андреева: когда вижу Маррея, стараюсь уйти как можно скорее. Я слишком застенчива

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, успела ли встретить трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британца Энди Маррея на Уимблдоне-2023, в симпатии к которому признавалась ранее.
«Да, здесь я встречала Энди Маррея. Но я слишком застенчива, чтобы разговаривать с ним. Когда я его вижу, то стараюсь уйти как можно скорее, потому что я слишком застенчива, чтобы говорить с ним. Пока, слава богу, он со мной не разговаривает. Может быть, он уже забыл меня, я не знаю», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.
В третьем раунде Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
- 6 июля 2023
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