Рыбакина продолжила защиту титула на Уимблдоне, победив Корне

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» действующая чемпионка Рыбакина нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
При счёте 5:5 во втором сете на подаче Рыбакиной Корне получила травму. Ализе резко побежала за мячом, и у неё поехала правая нога. Француженка едва не села на шпагат и заплакала, придерживая бедро. С перебинтованной ногой Ализе продолжила встречу.
Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. Корне выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и упустила шесть возможностей взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина –Ализе Корне во втором круге Уимблдона.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Рыбакина сыграет с обладательницей уайлд-кард британкой Кэйти Бултер, которая нанесла поражение болгарке Виктории Томовой со счётом 6:0, 3:6, 6:3.
- 6 июля 2023
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