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Матч Даниила Медведева во втором круге Уимблдона-2023 прерван из-за темноты

Матч Даниила Медведева во втором круге Уимблдона-2023 прерван из-за темноты
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Матч чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Уимблдона-2023 прервали из-за темноты.

Это произошло в третьем сете при счёте 4:4 (именно в восьмом гейме Медведев проиграл свою подачу). Отметим, что Даниил первым пожаловался судье на то, что продолжать матч с таким освещением опасно.

Напомним, за выход в третий круг соревнований Медведев сражается с неудобным для себя французом Адрианом Маннарино (35-я ракетка мира). По личным встречам Маннарино ведёт со счётом 4-2. Даниил уверенно выиграл первые два сета в матче (6:3, 6:3).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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