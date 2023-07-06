Медведев — судье на Уимблдоне: если ты не собираешься останавливать матч, я сделаю это сам

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство промедлением судьи его матча во втором круге Уимблдона-2023. Даниила возмутил тот факт, что рефери не спешил прерывать его поединок с 35-й ракеткой мира, французом Адрианом Маннарино, несмотря на то что из-за позднего времени суток освещение на корте стало плохим.

«Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — заявил Даниил судье. Россиянин настаивал, что играть в таких условиях небезопасно.

В итоге при счёте 4:4 в третьем сете (после того как Медведев проиграл гейм на своей подаче) судья принял решение перенести матч на завтра, 7 июля. До этого Даниил уверенно выиграл первые два сета в матче (6:3, 6:3).