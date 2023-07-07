The Athletic: Андреева становится увереннее с каждым раундом. Может, и с Марреем заговорит

Журналист издания The Athletic Чарли Скотт посвятил большую статью 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, которая ранее вышла в третий круг Уимблдона-2023.
«Андреева твёрдо стоит на ногах, и наличие у неё таланта становится очевидным с каждым днём. Она завоёвывает всё больше поклонников на «суперкрасивом и традиционном» Уимблдоне. У неё также зарождается дружба с двукратным чемпионом турнира Энди Марреем…
После того как она увидела его в Мадриде, Мирра назвала Энди очень красивым. В ответ он заявил: «Представьте, чего она добьётся, если поправит зрение».
С того момента Энди присылал ей ободряющие сообщения, но Мирра призналась, что на Уимблдоне при встрече с ним старается поскорее убежать, так как слишком застенчива.
Пять побед из пяти, когда дело доходит до матчей на траве, и её уверенность растёт с каждым раундом. Впоследствии она, возможно, даже наберётся смелости поговорить с Марреем», — написал Скотт.
- 7 июля 2023
-
00:33
-
00:03
-
00:01
- 6 июля 2023
-
23:47
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:25
-
22:13
-
21:58
-
21:54
-
21:24
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:26
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:46