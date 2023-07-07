The Athletic: Андреева становится увереннее с каждым раундом. Может, и с Марреем заговорит

Журналист издания The Athletic Чарли Скотт посвятил большую статью 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, которая ранее вышла в третий круг Уимблдона-2023.

«Андреева твёрдо стоит на ногах, и наличие у неё таланта становится очевидным с каждым днём. Она завоёвывает всё больше поклонников на «суперкрасивом и традиционном» Уимблдоне. У неё также зарождается дружба с двукратным чемпионом турнира Энди Марреем…

После того как она увидела его в Мадриде, Мирра назвала Энди очень красивым. В ответ он заявил: «Представьте, чего она добьётся, если поправит зрение».

С того момента Энди присылал ей ободряющие сообщения, но Мирра призналась, что на Уимблдоне при встрече с ним старается поскорее убежать, так как слишком застенчива.

Пять побед из пяти, когда дело доходит до матчей на траве, и её уверенность растёт с каждым раундом. Впоследствии она, возможно, даже наберётся смелости поговорить с Марреем», — написал Скотт.