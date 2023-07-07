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Энди Маррей потянул пах по ходу матча с Циципасом во втором круге Уимблдона-2023

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей потянул пах по ходу матча второго круга Уимблдона-2023, где он сражается с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

Неприятный инцидент произошёл в третьем, победном для сэра Энди сете. От боли Маррей упал на траву и кричал, однако сумел быстро подняться и доиграть партию.

После этого матч теннисистов был прерван из-за позднего времени суток (организаторы не позволили матчу выйти за 23:00 по местному времени). На момент паузы Маррей ведёт со счётом 2:1 по сетам (6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:4). Поединок продлится завтра, 7 июля.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.