Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7 июля

Сегодня, 7 июля, состоятся соревнования пятого дня Уимблдона. Спортсмены, чьи матчи были прерваны или не начались из-за дождя в среду, проведут свои матчи второго круга, а также начнётся борьба в третьем круге соревнований.
Уимблдон. Расписание матчей 7 июля. Мужчины
14:30. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)
15:30. Карлос Алькарас (Испания) — Александр Мюллер (Франция)
16:00. Гидо Пелья (Аргентина) — Роман Сафиуллин (Россия)
16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Максимильян Мартерер (Германия)
17:00. Денис Шаповалов (Канада) — Лиам Броэди (Великобритания)
17:30. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)
18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия)
20:00. Стэн Вавринка (Швейцария) — Новак Джокович (Сербия)
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