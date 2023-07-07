Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7 июля

Сегодня, 7 июля, состоятся соревнования пятого дня Уимблдона. Спортсмены, чьи матчи были прерваны или не начались из-за дождя в среду, проведут свои матчи второго круга, а также начнётся борьба в третьем круге соревнований.

Уимблдон. Расписание матчей 7 июля. Мужчины

14:30. Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

15:00. Александр Зверев (Германия) — Гийс Броувер (Нидерланды)

15:30. Карлос Алькарас (Испания) — Александр Мюллер (Франция)

16:00. Гидо Пелья (Аргентина) — Роман Сафиуллин (Россия)

16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Максимильян Мартерер (Германия)

17:00. Денис Шаповалов (Канада) — Лиам Броэди (Великобритания)

17:30. Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция)

18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия)

20:00. Стэн Вавринка (Швейцария) — Новак Джокович (Сербия)