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Спортивные матчи, что смотреть сегодня, 7 июля — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

6 топ-матчей пятницы: Джокович, Соболенко, Александрова и битвы в волейболе
Михаил Георгиев
Спортивные матчи, что смотреть сегодня, 7 июля
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За чем следим 7 июля: много тенниса на Уимблдоне и важные игры в волейбольной Лиге наций.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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К сожалению, этот Уимблдон пока очень страдает из-за непогоды — матчи регулярно останавливаются и переносятся. Из-за этого время в этом анонсе ориентировочное. Следите за обновлениями на «Чемпионате».

🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Мэдисон Бренгл
114
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: обыграет ли Екатерина Александрова вторую американку подряд?

На старте Уимблдона одна из главных надежд российского тенниса в женском одиночном разряде Екатерина Александрова одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро. Теперь 28-летней россиянке предстоит встреча с её соотечественницей Мэдисон Бренгл. В случае победы Екатерина впервые в жизни пробьётся в третий круг английского «Шлема».

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 13:00*: Анна Блинкова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Ирина Бегу
30
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: установит ли Анна Блинкова личный рекорд на Уимблдоне?

За свой личный рекорд на Уимблдоне будет играть и 24-летняя Анна Блинкова. Ранее россиянка также никогда в карьере не пробивалась в Англии дальше второго круга. Но сейчас Блинкова находится в отличной форме и должна справляться с румынкой Бегу. В этом случае дальше Анна может сыграть с Ариной Соболенко, если та, в свою очередь, в пятницу одержит победу.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏐 14:00: Япония — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап

Лига наций (м). Предварительный этап
07 июля 2023, пятница. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли японцы пройти в финал без поражений?

Предварительный этап мужской Лиги наций близится к завершению, и борьба за место в топ-8 обостряется до предела. Тем, кто хочет расслабленно посмотреть красивый волейбол, стоит обратить внимание на матчи Польша — Бразилия или Словения — Италия, где все команды уже почти пробились в финал. Ну а если хочется пощекотать себе нервы, то обязательно надо включить Япония — Нидерланды. Нимиру и его компании кровь из носу нужна победа, чтобы не остаться за бортом финального раунда. Ну а «самураи» хотят сохранить первое место и «ноль» в графе поражений.

Нимир (Нидерланды)

Нимир (Нидерланды)

Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

🎾 15:00: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:00 МСК
Варвара Грачёва
41
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: навяжет ли новоиспечённая француженка борьбу Арине Соболенко?

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко взяла очень уверенный старт на Уимблдоне, проиграв всего четыре гейма в матче первого круга. Во втором раунде Арина встретится с 22-летней Варварой Грачёвой. Бывшая россиянка проводит свой первый турнир «Большого шлема», выступая за Францию, и для выхода в третий круг Варваре придётся совершать сенсацию с приставкой «мега».

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 19:00*: Новак Джокович (Сербия) — Станислас Вавринка (Швейцария), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: помешает ли швейцарский ветеран сербскому чемпиону повторить достижение Пита Сампраса?

Последний раз 36-летний Новак Джокович терпел поражение на кортах Уимблдона в 2017 году. С тех пор в столице Англии сербский феномен выступал четыре раза и каждый раз становился чемпионом турнира. Его текущая победная серия на этом соревновании насчитывает 30 матчей. В случае победы над ещё более возрастным оппонентом — 38-летним Станисласом Вавринкой — Джокович повторит победную серию Пита Сампраса, который не знал поражений на Уимблдоне на протяжении 31 матча подряд.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Patrick Smith/Getty Images

🏐 23:30: Сербия — Франция, Лига наций, предварительный этап

Лига наций (м). Предварительный этап
07 июля 2023, пятница. 23:30 МСК
Сербия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: олимпийские чемпионы пролетят мимо финального этапа?

За три дня завершения предварительного этапа французы в турнирной таблице располагаются на девятом месте и не попадают в финальную восьмёрку. Исправить положение можно, добившись приемлемого результата в матчах с Сербией, США и Германией. Но вот загвоздка: сербы тоже находятся на грани попадания в топ-8 и будут вгрызаться в площадку в каждом из своих оставшихся матчей. Так что «трёхцветные» загнали себя в угол, выбраться из которого будет очень непросто. А вылет олимпийских чемпионов на столь ранней стадии — это настоящий провал.

Сербия — Франция

Сербия — Франция

Фото: Koki Nagahama/Getty Images

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