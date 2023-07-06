6 топ-матчей пятницы: Джокович, Соболенко, Александрова и битвы в волейболе

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Посмотреть все события 7 июля в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США), Уимблдон, второй круг
- 🎾 13:00*: Анна Блинкова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния), Уимблдон, второй круг
- 🏐 14:00: Япония — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап
- 🎾 15:00: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг
- 🎾 19:00*: Новак Джокович (Сербия) — Станислас Вавринка (Швейцария), Уимблдон, третий круг
- 🏐 23:30: Сербия — Франция, Лига наций, предварительный этап
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🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США), Уимблдон, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: обыграет ли Екатерина Александрова вторую американку подряд?
На старте Уимблдона одна из главных надежд российского тенниса в женском одиночном разряде Екатерина Александрова одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро. Теперь 28-летней россиянке предстоит встреча с её соотечественницей Мэдисон Бренгл. В случае победы Екатерина впервые в жизни пробьётся в третий круг английского «Шлема».
Екатерина Александрова
Фото: Michael Regan/Getty Images
🎾 13:00*: Анна Блинкова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния), Уимблдон, второй круг
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Интрига: установит ли Анна Блинкова личный рекорд на Уимблдоне?
За свой личный рекорд на Уимблдоне будет играть и 24-летняя Анна Блинкова. Ранее россиянка также никогда в карьере не пробивалась в Англии дальше второго круга. Но сейчас Блинкова находится в отличной форме и должна справляться с румынкой Бегу. В этом случае дальше Анна может сыграть с Ариной Соболенко, если та, в свою очередь, в пятницу одержит победу.
Анна Блинкова
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
🏐 14:00: Япония — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап
Интрига: смогут ли японцы пройти в финал без поражений?
Предварительный этап мужской Лиги наций близится к завершению, и борьба за место в топ-8 обостряется до предела. Тем, кто хочет расслабленно посмотреть красивый волейбол, стоит обратить внимание на матчи Польша — Бразилия или Словения — Италия, где все команды уже почти пробились в финал. Ну а если хочется пощекотать себе нервы, то обязательно надо включить Япония — Нидерланды. Нимиру и его компании кровь из носу нужна победа, чтобы не остаться за бортом финального раунда. Ну а «самураи» хотят сохранить первое место и «ноль» в графе поражений.
Нимир (Нидерланды)
Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images
🎾 15:00: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг
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Интрига: навяжет ли новоиспечённая француженка борьбу Арине Соболенко?
Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко взяла очень уверенный старт на Уимблдоне, проиграв всего четыре гейма в матче первого круга. Во втором раунде Арина встретится с 22-летней Варварой Грачёвой. Бывшая россиянка проводит свой первый турнир «Большого шлема», выступая за Францию, и для выхода в третий круг Варваре придётся совершать сенсацию с приставкой «мега».
Арина Соболенко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 19:00*: Новак Джокович (Сербия) — Станислас Вавринка (Швейцария), Уимблдон, третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: помешает ли швейцарский ветеран сербскому чемпиону повторить достижение Пита Сампраса?
Последний раз 36-летний Новак Джокович терпел поражение на кортах Уимблдона в 2017 году. С тех пор в столице Англии сербский феномен выступал четыре раза и каждый раз становился чемпионом турнира. Его текущая победная серия на этом соревновании насчитывает 30 матчей. В случае победы над ещё более возрастным оппонентом — 38-летним Станисласом Вавринкой — Джокович повторит победную серию Пита Сампраса, который не знал поражений на Уимблдоне на протяжении 31 матча подряд.
Новак Джокович
Фото: Patrick Smith/Getty Images
🏐 23:30: Сербия — Франция, Лига наций, предварительный этап
Интрига: олимпийские чемпионы пролетят мимо финального этапа?
За три дня завершения предварительного этапа французы в турнирной таблице располагаются на девятом месте и не попадают в финальную восьмёрку. Исправить положение можно, добившись приемлемого результата в матчах с Сербией, США и Германией. Но вот загвоздка: сербы тоже находятся на грани попадания в топ-8 и будут вгрызаться в площадку в каждом из своих оставшихся матчей. Так что «трёхцветные» загнали себя в угол, выбраться из которого будет очень непросто. А вылет олимпийских чемпионов на столь ранней стадии — это настоящий провал.
Сербия — Франция
Фото: Koki Nagahama/Getty Images
- 6 июля 2023
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