6 топ-матчей пятницы: Джокович, Соболенко, Александрова и битвы в волейболе

За чем следим 7 июля: много тенниса на Уимблдоне и важные игры в волейбольной Лиге наций.

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К сожалению, этот Уимблдон пока очень страдает из-за непогоды — матчи регулярно останавливаются и переносятся. Из-за этого время в этом анонсе ориентировочное. Следите за обновлениями на «Чемпионате».

🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мэдисон Бренгл (США), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: обыграет ли Екатерина Александрова вторую американку подряд?

На старте Уимблдона одна из главных надежд российского тенниса в женском одиночном разряде Екатерина Александрова одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро. Теперь 28-летней россиянке предстоит встреча с её соотечественницей Мэдисон Бренгл. В случае победы Екатерина впервые в жизни пробьётся в третий круг английского «Шлема».

Екатерина Александрова Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 13:00*: Анна Блинкова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: установит ли Анна Блинкова личный рекорд на Уимблдоне?

За свой личный рекорд на Уимблдоне будет играть и 24-летняя Анна Блинкова. Ранее россиянка также никогда в карьере не пробивалась в Англии дальше второго круга. Но сейчас Блинкова находится в отличной форме и должна справляться с румынкой Бегу. В этом случае дальше Анна может сыграть с Ариной Соболенко, если та, в свою очередь, в пятницу одержит победу.

Анна Блинкова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏐 14:00: Япония — Нидерланды, Лига наций, предварительный этап

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 07 июля 2023, пятница. 14:00 МСК Япония Не начался Нидерланды Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли японцы пройти в финал без поражений?

Предварительный этап мужской Лиги наций близится к завершению, и борьба за место в топ-8 обостряется до предела. Тем, кто хочет расслабленно посмотреть красивый волейбол, стоит обратить внимание на матчи Польша — Бразилия или Словения — Италия, где все команды уже почти пробились в финал. Ну а если хочется пощекотать себе нервы, то обязательно надо включить Япония — Нидерланды. Нимиру и его компании кровь из носу нужна победа, чтобы не остаться за бортом финального раунда. Ну а «самураи» хотят сохранить первое место и «ноль» в графе поражений.

Нимир (Нидерланды) Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

🎾 15:00: Арина Соболенко (Беларусь) — Варвара Грачёва (Франция), Уимблдон, второй круг

Интрига: навяжет ли новоиспечённая француженка борьбу Арине Соболенко?

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко взяла очень уверенный старт на Уимблдоне, проиграв всего четыре гейма в матче первого круга. Во втором раунде Арина встретится с 22-летней Варварой Грачёвой. Бывшая россиянка проводит свой первый турнир «Большого шлема», выступая за Францию, и для выхода в третий круг Варваре придётся совершать сенсацию с приставкой «мега».

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 19:00*: Новак Джокович (Сербия) — Станислас Вавринка (Швейцария), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: помешает ли швейцарский ветеран сербскому чемпиону повторить достижение Пита Сампраса?

Последний раз 36-летний Новак Джокович терпел поражение на кортах Уимблдона в 2017 году. С тех пор в столице Англии сербский феномен выступал четыре раза и каждый раз становился чемпионом турнира. Его текущая победная серия на этом соревновании насчитывает 30 матчей. В случае победы над ещё более возрастным оппонентом — 38-летним Станисласом Вавринкой — Джокович повторит победную серию Пита Сампраса, который не знал поражений на Уимблдоне на протяжении 31 матча подряд.

Новак Джокович Фото: Patrick Smith/Getty Images

🏐 23:30: Сербия — Франция, Лига наций, предварительный этап

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 07 июля 2023, пятница. 23:30 МСК Сербия Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: олимпийские чемпионы пролетят мимо финального этапа?

За три дня завершения предварительного этапа французы в турнирной таблице располагаются на девятом месте и не попадают в финальную восьмёрку. Исправить положение можно, добившись приемлемого результата в матчах с Сербией, США и Германией. Но вот загвоздка: сербы тоже находятся на грани попадания в топ-8 и будут вгрызаться в площадку в каждом из своих оставшихся матчей. Так что «трёхцветные» загнали себя в угол, выбраться из которого будет очень непросто. А вылет олимпийских чемпионов на столь ранней стадии — это настоящий провал.