Рыбакина — об эмоциях на корте: я спокойный человек. Иногда это хорошо, иногда нет

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над француженкой Ализе Корне в матче второго круга Уимблдона рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте. Встреча Рыбакиной и Корне завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

«Я спокойный человек, почти всегда такой была. У меня было не так много матчей, в которых вы можете увидеть мои эмоции. Я стараюсь сосредоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер.

Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок. В тот момент внутри было много эмоций, и я просто старалась сохранять спокойствие», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.