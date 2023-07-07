Рыбакина — об эмоциях на корте: я спокойный человек. Иногда это хорошо, иногда нет
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Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над француженкой Ализе Корне в матче второго круга Уимблдона рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте. Встреча Рыбакиной и Корне завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
«Я спокойный человек, почти всегда такой была. У меня было не так много матчей, в которых вы можете увидеть мои эмоции. Я стараюсь сосредоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер.
Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок. В тот момент внутри было много эмоций, и я просто старалась сохранять спокойствие», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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