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Александрова — Бренгл: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Александрова — Бренгл: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, состоится матч второго круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российская теннисистка Екатерина Александрова, 21-я сеяная соревнований. Её соперницей будет 114-я ракетка мира из США Мэдисон Бренгл. Встреча запланировала первым запуском на корте №17 и начнётся приблизительно в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерины Александровой и Мэдисон Бренгл во втором круге Уимблдона.

Ранее у спортсменок была одна личная встреча: в Кливленде на харде в 2022 году. Тогда победа осталась за американской теннисисткой. В текущем сезоне на траве Бренгл впервые вышла во второй круг: ранее в Ноттингеме и Истбурне спортсменка проигрывала на старте турнира. Её личный рекорд на Уимблдоне — третий круг в 2017 и 2021 годах. Екатерина Александрова, в свою очередь, в сезоне на траве защитила титул турнира в Хертогенбосхе и играла в полуфинале Берлина. На Уимблдоне россиянка доходила ранее только до второго круга: в этом сезоне Александрова повторила свой рекорд 2016 и 2021 годов.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Мэдисон Бренгл
114
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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