Александрова — Бренгл: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 7 июля, состоится матч второго круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российская теннисистка Екатерина Александрова, 21-я сеяная соревнований. Её соперницей будет 114-я ракетка мира из США Мэдисон Бренгл. Встреча запланировала первым запуском на корте №17 и начнётся приблизительно в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерины Александровой и Мэдисон Бренгл во втором круге Уимблдона.

Ранее у спортсменок была одна личная встреча: в Кливленде на харде в 2022 году. Тогда победа осталась за американской теннисисткой. В текущем сезоне на траве Бренгл впервые вышла во второй круг: ранее в Ноттингеме и Истбурне спортсменка проигрывала на старте турнира. Её личный рекорд на Уимблдоне — третий круг в 2017 и 2021 годах. Екатерина Александрова, в свою очередь, в сезоне на траве защитила титул турнира в Хертогенбосхе и играла в полуфинале Берлина. На Уимблдоне россиянка доходила ранее только до второго круга: в этом сезоне Александрова повторила свой рекорд 2016 и 2021 годов.