Тренер Сафиуллина: матчи играем всё лучше и лучше, не собираемся останавливаться

Андрей Кузнецов, тренер российского теннисиста Романа Сафиуллина, прокомментировал победы спортсмена в первом и втором кругах Уимблдона: над 23-й ракеткой мира из Испании Роберто Баутиста-Агутом и 71-й ракеткой мира из Франции Корентеном Муте.

«В первом сете первого круга, с Баутиста-Агутом, вообще не получилось игру найти: вроде бы мы план на игру составили, но Рома немного зажатый был и не очень хорошо играл. Потом вроде получше, плавно шёл. В третьем сете казалось, что он должен выигрывать, но в итоге проиграл. На мой взгляд — хорошо, что матч из-за темноты прервали, потому что в целом Рома играл хорошо, но не хватало качественной игры с лёта: он к сетке шёл, но были вещи, которые он делал неправильно. Я ему это объяснил, и Рома меня понял. Хорошо, что мы во вторник успели размяться: не знали, что будет столько дождей, — в среду то же самое сделали. То есть у нас было две разминки по 30 минут, когда мы работали над игрой с лёта: она добавилась к правильной игре, которую Рома нашёл в начале матча с Баутиста-Агутом, поэтому четвёртый и пятый сет он качественно сыграл.

По нагрузке всё тоже получилось хорошо: они играли где-то 2 часа и 40 минут в первый день, во вторник Рома провёл 30 минут на тренировке, полежал, отдохнул, в среду два сета выиграл за 1 час 20 минут. И в матче с Муте был физически свежим: серьёзной нагрузки в течение одного дня не было, она распределилась. Игра с французом тоже была непростой: опять же — выходы к сетке очень помогли, стали сильно лучше по сравнению с понедельником. Без них во втором круге было бы выиграть невозможно. Мы вдвоём хороший план составили: Рома его придерживался, большую часть мячей играл правильно. Были какие-то неправильные решения, но в целом всё хорошо. Пока всё идёт нормально, каждый матч играем всё лучше и лучше, не собираемся останавливаться. Надеюсь, что получится и дальше пройти», — приводит слова тренера телеграм-канал «Больше!»