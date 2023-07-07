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Медведев, Сафиуллин, Касаткина, Блинкова, Джокович: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Медведев пытается дожать опасного француза на Уимблдоне! Касаткина ждёт свой матч. LIVE!
Даниил Сальников
Трансляция Уимблдона-2023. LIVE!
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В пятницу на главном травяном турнире матчи проводят пять россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 7 июля, игровой график должен быть навёрстан – запланирован 21 матч второго круга – 11 у мужчин и 10 у женщин, а также 16 встреч третьего раунда – 8 у мужчин из нижней половины сетки и 8 — у женщин из верхней. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты пять россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (11), Екатерина Александрова (21) и Анна Блинкова. Причём Даниил попытается доиграть матч, накануне отложенный из-за наступления темноты в конце третьего сета при счёте 4:4. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Мэдисон Бренгл
114
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Ирина Бегу
30
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Уимблдон (м). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 14:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 4    
3 		3 4    
             
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:00 МСК
Варвара Грачёва
41
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 16:00 МСК
Гидо Пелья
308
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 16:30 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Петра Мартич
29
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 20:00 МСК
Стэн Вавринка
88
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Накануне Мирра Андреева одержала вторую победу на турнире, причём над бывшей чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой.

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12:30 Даниил Сальников

Все подробности матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино, который не завершился из-за наступления темноты в конце 3-го сета, в нашем обзоре.

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12:14 Даниил Сальников

Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня — в нашем прошлом лайве.

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