Медведев пытается дожать опасного француза на Уимблдоне! Касаткина ждёт свой матч. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 7 июля, игровой график должен быть навёрстан – запланирован 21 матч второго круга – 11 у мужчин и 10 у женщин, а также 16 встреч третьего раунда – 8 у мужчин из нижней половины сетки и 8 — у женщин из верхней. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты пять россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (11), Екатерина Александрова (21) и Анна Блинкова. Причём Даниил попытается доиграть матч, накануне отложенный из-за наступления темноты в конце третьего сета при счёте 4:4. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|
|3
|4
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Накануне Мирра Андреева одержала вторую победу на турнире, причём над бывшей чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой.
Все подробности матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино, который не завершился из-за наступления темноты в конце 3-го сета, в нашем обзоре.
Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня — в нашем прошлом лайве.
- 7 июля 2023
-
12:46
-
12:36
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
10:45
-
10:34
-
10:29
-
10:13
-
10:10
-
09:55
-
09:47
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:57
-
03:00
-
02:29
-
01:00
-
00:55
-
00:33
-
00:03
-
00:01
- 6 июля 2023
-
23:47
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:25
-
22:13
-
21:58
-
21:54
-
21:24
-
21:05