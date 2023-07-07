Медведев пытается дожать опасного француза на Уимблдоне! Касаткина ждёт свой матч. LIVE!

В пятницу на главном травяном турнире матчи проводят пять россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 7 июля, игровой график должен быть навёрстан – запланирован 21 матч второго круга – 11 у мужчин и 10 у женщин, а также 16 встреч третьего раунда – 8 у мужчин из нижней половины сетки и 8 — у женщин из верхней. Накопившихся из-за дождей поединков получилось так много, что в этот день выйдут на корты пять россиян. Это Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (11), Екатерина Александрова (21) и Анна Блинкова. Причём Даниил попытается доиграть матч, накануне отложенный из-за наступления темноты в конце третьего сета при счёте 4:4. Все основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.