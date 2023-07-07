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Векич — о слезах в матче со Стивенс: я не просто проигрывала, казалось, что меня убивают

Векич — о слезах в матче со Стивенс: я не просто проигрывала, казалось, что меня убивают
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Хорватская теннисистка Донна Векич, 21-я ракетка мира, которая вчера, 6 июля, совершила невероятный камбэк в матче второго круга Уимблдона с американкой Слоан Стивенс и не смогла сдержать слёз после окончания встречи, объяснила, почему так эмоционально реагировала на ход игры.

«Я проигрывала. Нет, я не просто проигрывала, казалось, что меня убивают. Она играла так хорошо. Я не знала, что делать. И в то же время я многого от себя ожидала. Пару лет назад я обыграла её на этом же корте, и тогда был относительно лёгкий матч. Но я знаю, что она может играть так хорошо, как играла сегодня. Не знаю. Может, я не ожидала сегодня такого напора. В какие-то моменты я была очень расстроена. Просто ожидала от себя большего.

Паническая атака на корте бывает часто? Нет, у меня давно их не было. Но Уимблдон — самый важный для меня турнир. Я очень хорошо играла. Поэтому, как я уже говорила перед турниром, в эти две недели будет сложно справиться с ожиданиями. Надеюсь, после сегодняшнего матча мне будет немного легче в психологическом плане, потому что да, сегодня было тяжело», — рассказала теннисистка на пресс-конференции.

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