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Бадоса снялась с Уимблдона по ходу матча второго круга, Костюк на отказе прошла дальше

Бадоса снялась с Уимблдона по ходу матча второго круга, Костюк на отказе прошла дальше
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Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Уимблдона по ходу второго сета матча второго круга, в котором спортсменка играла с украинкой Мартой Костюк. Встреча была окончена при счёте 2:6, 0:1.

Матч продолжался только 36 минут. За это время Паула Бадоса успела реализовать один брейк-пойнт (100%), а Марта Костюк — четыре (50%). Также каждая из спортсменок один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Причиной снятия Бадосы могла стать незажившая травма: теннисистка не играла большую часть текущего сезона, а незадолго до Уимблдона говорила, что врачи не рекомендуют ей участвовать в турнире.

Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Там она сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 18) — Виктория Голубич (Швейцария, 139).

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:05 МСК
Марта Костюк
36
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1  
2 		0  
         
Паула Бадоса
35
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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