Бадоса снялась с Уимблдона по ходу матча второго круга, Костюк на отказе прошла дальше

Экс вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Уимблдона по ходу второго сета матча второго круга, в котором спортсменка играла с украинкой Мартой Костюк. Встреча была окончена при счёте 2:6, 0:1.

Матч продолжался только 36 минут. За это время Паула Бадоса успела реализовать один брейк-пойнт (100%), а Марта Костюк — четыре (50%). Также каждая из спортсменок один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Причиной снятия Бадосы могла стать незажившая травма: теннисистка не играла большую часть текущего сезона, а незадолго до Уимблдона говорила, что врачи не рекомендуют ей участвовать в турнире.

Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Там она сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США, 18) — Виктория Голубич (Швейцария, 139).