Квитова разгромила Саснович и вышла в третий круг Уимблдона

Чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова уверенно вышла в третий круг турнира, в двух сетах обыграв белоруску Александру Саснович. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. Петра Квитова за это время выполнила пять эйсов и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Александры Саснович две подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из шести. Также каждая из теннисисток допустила по шесть двойных ошибок.

В третьем круге Квитова сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Уимблдона 122-й ракеткой мира из Германии Тамарой Корпач и квалифаером турнира 225-й ракеткой мира из Сербии Наталией Стеванович.