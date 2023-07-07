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Квитова разгромила Саснович и вышла в третий круг Уимблдона

Квитова разгромила Саснович и вышла в третий круг Уимблдона
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Чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова уверенно вышла в третий круг турнира, в двух сетах обыграв белоруску Александру Саснович. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. Петра Квитова за это время выполнила пять эйсов и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Александры Саснович две подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из шести. Также каждая из теннисисток допустила по шесть двойных ошибок.

В третьем круге Квитова сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Уимблдона 122-й ракеткой мира из Германии Тамарой Корпач и квалифаером турнира 225-й ракеткой мира из Сербии Наталией Стеванович.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:10 МСК
Александра Саснович
69
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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