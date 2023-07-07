«Так устроено общество». Корне — о разном отношении к топам и другим теннисистам на ТБШ

74-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне высказалась о разном отношении к топ-игрокам и другим теннисистам на турнирах «Большого шлема».
«На US Open всё довольно справедливо. как и на Открытом чемпионате Австралии. Ты не ощущаешь там большой разницы. Я стояла рядом с топ-10, была 30-й, 90-й, у меня были все возможные рейтинги. Я определённо чувствовала себя немного иначе, когда была сеяной на турнире такого уровня. Но в целом я просто стараюсь не обращать на это внимания. Я делаю свою работу, иду к своим целям. Конечно, тебе комфортнее, когда ты одна из лучших, но так устроено общество. Чем лучше ты в своей профессии, тем больше преимуществ получаешь. Вот так это работает», — сказала Корне на пресс-конференции.
Накануне Корне проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в матче второго круга Уимблдона-2023.
- 7 июля 2023
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