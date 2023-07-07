«Даже голову не помыл». Медведев — о подготовке к доигровке матча Уимблдона с Маннарино

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к доигровке матча второго круга Уимблдона-2023 с французским спортсменом Адрианом Маннарино.

Встреча теннисистов должна была состояться накануне, но в третьем сете была прервана из-за темноты. Сегодня, 7 июля, Медведев и Маннарино завершили матч, победу одержал россиянин.

«На этот раз я решил всё сделать по-другому относительно матча с Хуркачем на Уимблдоне и не стал выполнять никакие послематчевые процедуры, даже голову не помыл. В следующий раз, если матч растянется на два дня, сделаю так же, как в этот раз», — сказал Медведев после матча.

Напомним, на Уимблдоне в 2021 году Медведев встречался с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Матч 1/8 финала был прерван из-за ливня и перенесён. Тогда победу одержал Хуберт.