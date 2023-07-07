Руне обыграл Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Уимблдона
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В матче второго круга Уимблдона-2023 шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне встречался с испанцем Роберто Карбальес-Баэной (57-й в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу датского спортсмена.
Встреча прошла на третьем корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 2 часа 38 минут. Руне восемь раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Карбальес-Баэны два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге Уимблдона Руне сыграет с победителем противостояния Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). Мужской турнир продлится до 16 июля.
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