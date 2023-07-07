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Александр Зверев вышел в третий круг на Уимблдоне

Александр Зверев вышел в третий круг на Уимблдоне
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21-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Японии Йосуке Ватануки (116-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой немецкого теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.

Уимблдон (м). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Александр Зверев
21
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6  
4 		7 2 2  
             
Йосуке Ватануки
116
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
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