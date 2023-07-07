Александр Зверев вышел в третий круг на Уимблдоне
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21-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Японии Йосуке Ватануки (116-й в рейтинге АТР).
Игра завершилась победой немецкого теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:2.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 26 минут.
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