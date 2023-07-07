Джокович взял второй сет в матче третьего круга Уимблдона с Вавринкой

В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет со швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой (88-й в рейтинге АТР). Позади второй сет, который завершился победой сербского теннисиста со счётом 6:1. Общая продолжительность второй партии составила 31 минуту.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Стэн Вавринка в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Джокович и Вавринка 10 раз встречались друг с другом в личном противостоянии. В шести матчах сильнее оказывался серб, а в четырёх – швейцарец. Последняя встреча состоялась в 2022 году в третьем круге грунтового турнира в Риме, тогда сильнее оказался Джокович.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.