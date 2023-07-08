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Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июля

Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7 июля
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В пятницу, 7 июля, завершились матчи второго круга Уимблдона в женском одиночном разряде и начались встречи третьего круга соревнований.

Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Мэдисон Бренгл (США) – 6:7, 7:6, 7:6.
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0, Rt.
Анна Блинкова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния, 29) – 7:5, 6:3.
Петра Квитова (Чехия, 9) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:2.
Бьянка Андрееску (Канада) – Ангелина Калинина (Украина, 26) – 6:2, 4:6, 7:6.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Варвара Грачёва (Франция) – 2:6, 7:5, 6:2.

Третий круг

Виктория Азаренко (Беларусь, 19) — Дарья Касаткина (Россия, 11) – 6:2, 6:4.
Леся Цуренко (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:6 (20:18).
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Петра Мартич (Хорватия, 30) – 6:2, 7:5.
Элина Свитолина (Украина, WC) – Софья Кенин (США, Q) – 7:6, 6:2.
Мари Боузкова (Чехия, 32) – Каролин Гарсия (Франция, 5) — 7:6 (7:0), 4:6, 7:5.

Уимблдон-2023. Женщины. Турнирная сетка
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