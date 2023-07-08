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Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8 июля

Уимблдон-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8 июля
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Сегодня, 8 июля, продолжатся матчи третьего круга Уимблдона в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом, Анна Блинкова встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, а Екатерина Александрова – с венгеркой Далмой Галфи.

Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. Третий круг

13:00. Далма Галфи (Венгрия) – Екатерина Александрова (Россия, 21)

15:00 Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Кис (США, 25)

16:30. Анастасия Потапова (Россия, 22) – Мирра Андреева (Россия, Q)

17:00 Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

17:30. Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада)

19:00 Кэйти Бултер (Великобритания, WC) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

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