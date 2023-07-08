Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8 июля

Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июля, состоятся соревнования шестого дня Уимблдона.

Уимблдон. Расписание матчей 8 июля. Мужчины

Центральный корт, начало матчей: 15:30 мск

Карлос Алькарас (Испания) — Николас Харри (Чили)

Корт №1, начало матчей: 15:00 мск

Даниил Медведев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия)
Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия)

В третьем круге соревнований в Лондоне Фучович сыграет с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над французом Адрианом Маннарино.

Напомним, Медведев и Фучович встречались на корте в официальных матчах три раза. Две победы одержал россиянин, ещё один матч выиграл венгерский теннисист. Мужской турнир Уимблдона-2023 продлится до 16 июля. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023