Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8 июля

Сегодня, 8 июля, состоятся соревнования шестого дня Уимблдона.
Уимблдон. Расписание матчей 8 июля. Мужчины
Центральный корт, начало матчей: 15:30 мск
Карлос Алькарас (Испания) — Николас Харри (Чили)
Корт №1, начало матчей: 15:00 мск
Даниил Медведев (Россия) – Мартон Фучович (Венгрия)
Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия)
В третьем круге соревнований в Лондоне Фучович сыграет с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над французом Адрианом Маннарино.
Напомним, Медведев и Фучович встречались на корте в официальных матчах три раза. Две победы одержал россиянин, ещё один матч выиграл венгерский теннисист. Мужской турнир Уимблдона-2023 продлится до 16 июля. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.
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