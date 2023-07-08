Онс Жабер – о встрече с Бекхэмом: не говорите мужу, но мне понравилось, как мы обнялись

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер забавно поделилась впечатлениями от встречи с бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом на Уимблдоне-2023.

«Это было потрясающе. Он такой прекрасный человек. Я очень хотела с ним встретиться. Мы уже давно пытались всё организовать. Я очень рада, что мы с ним поговорили. Надеюсь, ещё встретимся. Мы говорили про футбол, про его дочь, про теннис. Он хочет посмотреть пару матчей в США. Посмотрим.

Не говорите моему мужу, но мне понравилось, как мы обнялись. И понравился очень приятный разговор. Мне нравится встречаться с такими спортсменами, потому что я могу у него многому научиться», — сказала Жабер на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.