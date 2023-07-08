Энди Маррей: надеюсь, смогу найти мотивацию, чтобы продолжать тренироваться и работать

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после вылета с Уимблдона выразил сомнение в возвращении на турнир в Лондоне в следующем году.
«Мотивация, безусловно, имеет большое значение. Постоянные ранние вылеты с таких турниров не способствуют её укреплению. В прошлом году я много думал о своей профессиональной деятельности, говорил с семьёй, и решил идти вперёд. Я не планирую останавливаться прямо сейчас. Но понадобится некоторое время. Надеюсь, я смогу найти мотивацию, чтобы продолжать тренироваться, работать, пытаться и становиться лучше», — сказал Маррей на пресс-конференции.
В матче второго круга Уимблдона Маррей проиграл греку Стефаносу Циципасу. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу греческого теннисиста.
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