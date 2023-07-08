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Екатерина Александрова одержала разгромную победу и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Екатерина Александрова одержала разгромную победу и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
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22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В матче третьего круга Александрова (21) со счётом 6:0, 6:4 обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (126-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась ровно 1 час. Александрова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Галфи пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 Александрова сразится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Финал женского Уимблдона пройдёт 15 июля. Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина.

Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Далма Галфи
126
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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