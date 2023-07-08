Екатерина Александрова одержала разгромную победу и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.
В матче третьего круга Александрова (21) со счётом 6:0, 6:4 обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (126-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась ровно 1 час. Александрова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Галфи пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 Александрова сразится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Финал женского Уимблдона пройдёт 15 июля. Действующей чемпионкой соревнований является третья ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина.
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