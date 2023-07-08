Руне отреагировал на решение Возняцки о возобновлении карьеры

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, отреагировал на возвращение соотечественницы, победительницы Australian Open — 2018 Каролины Возняцки к профессиональным теннисным соревнованиям после рождения ребёнка.

«Это очень здорово. Я очень обрадовался, когда она об этом сказала. Может получиться очень весело. Я очень рад, что она возвращается. Я видел её на «Ролан Гаррос», и она была в очень хорошей форме. Не знаю, я задумался и сказал маме: «Она просто в такой хорошей форме или у неё есть какие-то планы?» Оказалось, что есть, и это очень здорово. Я очень за неё рад», — приводит слова спортсмена Tennis Channel.

Ранее Каролина Возняцки сообщила о возобновлении карьеры. Спортсменка уже получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Монреале (Канада), а также на US Open.