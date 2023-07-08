Медведев стал 3-м россиянином в 4-м круге Уимблдона. Это повторение рекорда на «Шлемах»

Россиянин Даниил Медведев, который сегодня, 8 июля, пробился в четвёртый круг Уимблдона, обыграв в четырёх сетах венгерского теннисиста Мартона Фучовича, стал третьим представителем России в этой стадии турнира: ранее в 1/8 финала вышли Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Это достижение — повторение отечественного рекорда на турнирах «Большого шлема».

Всего ранее три россиянина сразу играли в 1/8 финала «Шлемов» только шесть раз, Уимблдон-2023 стал седьмым случаем в истории.

Три россиянина в четвёртом круге турниров «Большого шлема»

1. US Open — 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)

2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open — 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

6. US Open — 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)

7. Уимблдон-2023 (Сафиуллин, Рублёв, Медведев)