Медведев стал 3-м россиянином в 4-м круге Уимблдона. Это повторение рекорда на «Шлемах»

Россиянин Даниил Медведев, который сегодня, 8 июля, пробился в четвёртый круг Уимблдона, обыграв в четырёх сетах венгерского теннисиста Мартона Фучовича, стал третьим представителем России в этой стадии турнира: ранее в 1/8 финала вышли Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Это достижение — повторение отечественного рекорда на турнирах «Большого шлема».
Всего ранее три россиянина сразу играли в 1/8 финала «Шлемов» только шесть раз, Уимблдон-2023 стал седьмым случаем в истории.
Три россиянина в четвёртом круге турниров «Большого шлема»
1. US Open — 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)
2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)
3. Australian Open — 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)
4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)
5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)
6. US Open — 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)
7. Уимблдон-2023 (Сафиуллин, Рублёв, Медведев)
- 8 июля 2023
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