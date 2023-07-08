Медведев выстоял! Отыграл сет и взял реванш у венгра, повторив рекорд России на Уимблдоне

Российский теннисист во второй раз в карьере пробился в четвёртый круг английского «Шлема». В Лондоне дальше Даниил пока ещё не проходил.

27-летний Даниил Медведев настолько неудачно действовал на первых двух турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне, что всего двух побед на кортах Уимблдона россиянину уже хватило, чтобы повторить его лучший результат, показанный на ТБШ в 2023 году. Ведь в австралийском Мельбурне Даниил завершил выступление как раз на стадии третьего круга, а в столице Франции Париже и вовсе проиграл в первом же матче.

В Лондоне Медведев взял отличный ход на старте английского «Шлема». В двух первых матчах россиянин не проиграл ни одного сета, сумев без дополнительных энергозатрат добраться до третьего круга. Не смутила Медведева даже небольшая осечка, допущенная им в четверг, когда в середине третьего сета он проиграл свою подачу и не успел завершить матч с французом Адрианом Маннарино до наступления темноты. На следующий день в доигровке Даниил выиграл тай-брейк и закрыл матч в трёх партиях – 6:3, 6:3, 7:6.

Соперником россиянина по третьему кругу стал 31-летний венгр Мартон Фучович, с которым Даниил ранее встречался трижды. В 2018 году Медведев в упорной борьбе переиграл венгерского спортсмена в первом круге в Монте-Карло, а спустя год – в финале Софии. Однако последний матч между теннисистами, который в 2020 году состоялся в первом круге «Ролан Гаррос», остался за Фучовичем. Тогда Мартон одержал победу в четырёх сетах. На протяжении трёх следующих лет с тех пор игроки между собой больше не пересекались.

Интересно, что противостояние Даниила и Мартона стало второй серией в субботних российско-венгерских разборках на кортах Уимблдона. Первым запуском в матче третьего круга в женском одиночном разряде Екатерина Александрова одержала разгромную победу над венгеркой Далмой Галфи (6:0, 6:4), выведя Россию вперёд в этой импровизированной дуэли.

В начале встречи Медведев сразу же получил отличный шанс забрать чужую подачу, но упустил двойной брейк-пойнт и не смог повести с преимуществом в два гейма. Выстояв в сложнейшей ситуации и удержав свою подачу, Фучович зарядился положительными эмоциями и уже через несколько минут воспользовался аналогичной возможностью, со второго брейк-пойнта оформив первый брейк в матче и сумев вырваться вперёд – 2:1. Следом Мартон легко подтвердил сделанный брейк, и Даниил угодил в неприятное положение.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Обладающий подачей очень высокого уровня и практикующий игру в стиле Serve-and-Volley Фучович практически при любой удобной возможности вылетал к сетке, раз за разом выигрывая мячи на своей подаче. В одном из розыгрышей подобного рода Мартон даже эффектно сыграл в падении, сумев ещё и в таком моменте записать очередной виннер на свой счёт. Ликвидировать дефицит в брейк в стартовой партии у Даниила так и не получилось – 6:4 в пользу Фучовича.

Таким образом, посеянный под третьим номером на Уимблдоне россиянин впервые проиграл сет на этом турнире. В эти минуты игра Медведеву продолжала даваться с огромным трудом. Даниил всё ещё допускал огромное количество невынужденных ошибок, в том числе постоянно срывая мячи с задней линии после неудобных слайсов в исполнении оппонента. В третьем гейме второго сета только очень вовремя пришедший на помощь эйс помог россиянину ликвидировать брейк-пойнт и избежать ещё больших проблем.

Именно этот эпизод и выступил в роли поворотного момента во всём сете. Медведев перехватил инициативу, заиграл чуть-чуть стабильнее, тогда как Фучович угодил в локальный игровой кризис. Не сумев забрать чужую подачу, венгр расстроился и моментально под ноль проиграл свою, отстав в партии на два гейма. Тут же Мартон имел неплохой шанс вернуться в сет, но уже сам допустил очевидный срыв на брейк-пойнте и упустил такую возможность. В дальнейшем Даниил уверенно доиграл концовку партии, забрав её со счётом 6:3.

Не прошло и трёх минут с начала третьего сета, как уже и в нём Медведев вёл с преимуществом в брейк. Российский спортсмен наконец стабилизировал игру, перестал так часто сорить мячами, и ситуация в матче начала развиваться в нужном ему направлении. Каждый из соперников уверенно брал свою подачу, что полностью устраивало уже лидирующего с брейком россиянина.

Так продолжалось до счёта 4:3 в пользу Даниила, при котором в восьмом гейме Фучович попытался совершить обратный брейк. Венгр приложил отчаянные усилия на приёме, но добиться большего, чем несколько раз устанавливавшегося счёта «ровно», у него не вышло. Медведев прошёл через непростой момент и затем закрыл сет – 6:4. За всю партию Даниил допустил всего шесть невынужденных ошибок, и это был очевидный прогресс в сравнении с первым (10) и вторым (11) сетами.

Цена каждого сделанного брейка в этом матче была буквально на вес золота, так как в трёх сыгранных партиях ни Даниилу, ни Мартону не удавалось вернуть проигранную подачу, и каждый раз всего одного брейка неизменно хватало для победы в сете. Свой третий брейк в матче Медведев сделал в начале четвёртого сета, после чего на корте появился врач, чтобы оказать медицинскую помощь венгру.

У Фучовича проявились проблемы с правой ногой, и Мартон прибег к использованию медицинского тайм-аута. 31-летний венгр продолжил сражение, однако избежать повторения хорошо изученного сценария по невозможности отыграть упущенную подачу не смог. Несмотря на все приложенные старания и даже имевшийся в единственном экземпляре брейк-пойнт в восьмом гейме.

В девятом гейме Даниил имел двойной матчбол на приёме, но Фучовичу удалось продлить сопротивление ещё на несколько минут. В итоге, проведя на корте чуть больше трёх часов и уверенно забрав свою подачу в последнем гейме матча, победитель US Open – 2021 одержал непростую победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Благодаря этому 27-летний Медведев впервые в нынешнем сезоне добрался до четвёртого круга на турнире «Большого шлема», заодно повторив свой личный рекорд на Уимблдоне. В английской столице Даниил ранее лишь однажды доходил до этой стадии. Это произошло в 2021 году, когда в двухдневном противостоянии он в итоге уступил поляку Хуберту Хуркачу. Теперь у россиянина появился отличный шанс на первый в карьере выход в четвертьфинал английского «Шлема». Для этого Даниилу необходимо будет сломить сопротивление победителя матча между чехом Иржи Легечкой и американцем Томми Полом.

Пока же фиксируем приятное обстоятельство для российского мужского тенниса. После сегодняшней победы Медведев стал третьим россиянином в четвёртом круге Уимблдона, присоединившись там к Роману Сафиуллину и Андрею Рублёву. Это повторение отечественного рекорда на ТБШ. Такое произошло всего в седьмой раз в истории нашего тенниса.

Три россиянина в четвёртом круге ТБШ (7 раз):

1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)

2. «Ролан Гаррос» – 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» – 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

6. US Open – 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)

7. Уимблдон-2023 (Сафиуллин, Рублёв, Медведев).