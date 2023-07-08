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Даниил Медведев повторил личный рекорд по выступлениям на Уимблдоне

Даниил Медведев повторил личный рекорд по выступлениям на Уимблдоне
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Российский теннисист Даниил Медведев, который сегодня, 8 июля, вышел в 1/8 финала Уимблдона, одержав в четырёх сетах победу над венгром Мартоном Фучовичем, повторил свой личный рекорд по выступлениям на турнире.

Ранее спортсмен пробивался в четвёртый круг Уимблдона только в 2021 году. Тогда Медведев в этой стадии турнира проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу в пяти сетах, а сам матч проходил в два дня из-за дождя. Хуркач на том старте впоследствии дошёл до полуфинала, в 1/4 финала обыграв Роджера Федерера.

Отметим, что на Уимблдоне Даниил Медведев показывает свой лучший в сезоне результат на турнирах «Большого шлема»: теннисист впервые в 2023 году вышел во вторую неделю главных турниров. Ранее он вылетел с Australian Open в третьем круге, а также не смог выйти из первого круга на «Ролан Гаррос».

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