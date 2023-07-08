Давидович-Фокина не смог одолеть Руне в сложном матче третьего круга Уимблдона

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, 34-я ракетка мира, в напряжённой борьбе в третьем круге Уимблдона не смог одолеть шестую ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Спортсмен проиграл в пяти сетах: 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (8:10).
Теннисисты провели на корте ровно четыре часа. Алехандро Давидович-Фокина по ходу матча семь раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 16 и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Хольгера Руне — 19 выполненных эйсов, 4 реализованных брейк-пойнта из 14, а также девять двойных ошибок. Датчанин отыграл двойной матчбол при 5:4 на своей подаче, а также уступал 2:6 и 5:8 на тай-брейке и смог его выиграть.
В 1/8 финала Уимблдона Руне встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Григор Димитров (Болгария, 24).
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