Соболенко рассказала, как собирается играть в 1/8 финала Уимблдона против Александровой

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Уимблдона с россиянкой Екатериной Александровой.

Александрова ведёт в личном противостоянии с Соболенко со счётом 3:2. Причём два последних матча выиграла Екатерина. Также дважды россиянка была сильнее белоруски в финальных матчах.

«Мы много раз играли друг против друга. Всегда тяжёлые, упорные матчи. Очень близкие. Думаю, что для меня главное — сосредоточиться на своей игре, я собираюсь бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте, играть с верой в себя, и, думаю, у меня есть большие шансы выиграть этот матч.

Она очень агрессивный игрок. У неё очень плоские, быстрые мячи. Очень агрессивный стиль. Хорошо подаёт. Хорошо двигается. Наносит действительно чистые удары. Да, против неё непросто играть», — сказала Соболенко на пресс-конференции.