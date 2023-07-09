Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 8 июля

В субботу, 8 июля, завершился шестой день Уимблдона. Были сыграны матчи третьего круга у мужчин: в 1/8 финала пробились, в частности, россиянин Даниил Медведев (3), испанец Карлос Алькарас (1) и грек Стефанос Циципас (5).
Уимблдон. Результаты матчей 8 июля. Мужчины
Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США, 16) — 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2
Кристофер Юбэнкс (США) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Николас Харри (Чили, 25) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
Хольгер Руне (Дания, 6) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 31) — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8)
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4
Маттео Берреттини (Италия) — Александр Зверев (Германия, 19) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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