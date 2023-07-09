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Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 8 июля

Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 8 июля
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Погода вновь вмешалась в расписание матчей Уимблдона-2023. Часть матчей третьего круга в женском одиночном разряде была перенесена с субботы на воскресенье, 9 июля. Среди них и российское противостояние Анастасия Потапова — Мирра Андреева.

Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:0, 6:4.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:2.

Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) – 6:3, 7:5.

Мэдисон Кис (США, 25) — Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:1.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3.

Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:3, 6:4.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC) – 6:1, 6:1.

Уимблдон-2023. Женщины. Турнирная сетка
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