Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 8 июля

Погода вновь вмешалась в расписание матчей Уимблдона-2023. Часть матчей третьего круга в женском одиночном разряде была перенесена с субботы на воскресенье, 9 июля. Среди них и российское противостояние Анастасия Потапова — Мирра Андреева.
Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. Третий круг
Екатерина Александрова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия) – 6:0, 6:4.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:2.
Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) – 6:3, 7:5.
Мэдисон Кис (США, 25) — Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:1.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3.
Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:3, 6:4.
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC) – 6:1, 6:1.
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