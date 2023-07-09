Рыбакина прокомментировала разгромную победу в третьем круге Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала разгромную победу над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:1) в третьем круге Уимблдона.

«Сегодня я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Да, очень довольна этим. я чувствую себя намного увереннее. Да и во втором матче с закрытой крышей я чувствовал себя гораздо лучше, подавая также хорошо с самого начала.

Мой следующий соперник очень сильный. Мы играли несколько раз. Не на траве. Она хитрый игрок. Тоже левша, непростая. Она боец. Это точно будет тяжело. Да, постараюсь сделать всё, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.