Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина прокомментировала разгромную победу в третьем круге Уимблдона

Рыбакина прокомментировала разгромную победу в третьем круге Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала разгромную победу над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:1) в третьем круге Уимблдона.

«Сегодня я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Да, очень довольна этим. я чувствую себя намного увереннее. Да и во втором матче с закрытой крышей я чувствовал себя гораздо лучше, подавая также хорошо с самого начала.

Мой следующий соперник очень сильный. Мы играли несколько раз. Не на траве. Она хитрый игрок. Тоже левша, непростая. Она боец. Это точно будет тяжело. Да, постараюсь сделать всё, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв и Сафиуллин повторили российский рекорд ТБШ. Что случилось на Уимблдоне
Медведев, Рублёв и Сафиуллин повторили российский рекорд ТБШ. Что случилось на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023