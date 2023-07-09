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Виландер: в лице Алькараса я вижу будущего великого чемпиона

Виландер: в лице Алькараса я вижу будущего великого чемпиона
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер выразил мнение, что испанский теннисист Карлос Алькарас будет близок к победе на Уимблдоне-2023.

«У Алькараса стабильная подача. Частично ему удаётся сохранять этот компонент стабильным из-за высокого роста. У него есть ряд навыков, которые позволяют в нужный момент переломить ход встречи. В лице Алькараса я вижу будущего великого чемпиона. На этом турнире он будет высоко, и если не выиграет, то всё равно будет где-то рядом, потому что он чертовски сильно этого хочет», — приводит слова Виландера Eurosport.

Ранее Алькарас обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 в пользу испанца.

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