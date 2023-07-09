16-летняя Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Анастасию Потапову

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2023.
В матче третьего круга соревнований прошедшая квалификацию Андреева со счётом 6:2, 7:5 обыграла 23-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Потапову (22). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. Стоит отметить, что во втором сете Андреева уступала Потаповой со счётом 1:4, однако Мирре удалось вернуться в игру и одержать победу в партии. После семи упущенных брейк-пойнтов в девятом гейме Мирра отыграла двойной сетбол на своей подаче.
В рамках матча Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Потаповой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25). Этот матч должен состояться уже завтра, 10 июля.
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