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16-летняя Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Анастасию Потапову

16-летняя Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Анастасию Потапову
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В матче третьего круга соревнований прошедшая квалификацию Андреева со счётом 6:2, 7:5 обыграла 23-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Потапову (22). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. Стоит отметить, что во втором сете Андреева уступала Потаповой со счётом 1:4, однако Мирре удалось вернуться в игру и одержать победу в партии. После семи упущенных брейк-пойнтов в девятом гейме Мирра отыграла двойной сетбол на своей подаче.

В рамках матча Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Потаповой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25). Этот матч должен состояться уже завтра, 10 июля.

Уимблдон (ж). 3-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 14:05 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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