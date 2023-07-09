Андрей Рублёв выиграл второй сет подряд в матче с Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва с 26-м номером рейтинга ATP, представителем Казахстана Александром Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023. Его со счётом 6:3 выиграл россиянин.

Таким образом, Рублёв повёл в матче по сетам со счётом 2:0. Первую партию Андрей выиграл со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Александр Бублик в 1/8 финала Уимблдона-2023.

По личным встречам теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три матча из четырёх — на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил Рублёва в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, а также в совсем недавнем финале турнира ATP-500 в Галле, как раз на траве.