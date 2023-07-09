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Андрей Рублёв выиграл второй сет подряд в матче с Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023

Андрей Рублёв выиграл второй сет подряд в матче с Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023
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Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва с 26-м номером рейтинга ATP, представителем Казахстана Александром Бубликом в 1/8 финала Уимблдона-2023. Его со счётом 6:3 выиграл россиянин.

Таким образом, Рублёв повёл в матче по сетам со счётом 2:0. Первую партию Андрей выиграл со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Александр Бублик в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 6 4  
5 		3 7 8 3  
             
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По личным встречам теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-2. В основных сетках турниров ATP он выиграл три матча из четырёх — на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019 и в Роттердаме-2020. Бублик же победил Рублёва в квалификации Кубка Кремля в 2016 году, а также в совсем недавнем финале турнира ATP-500 в Галле, как раз на траве.

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