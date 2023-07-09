Гречкина проиграла в первом круге юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Гречкина проиграла в стартовом матче основной сетки юниорского Уимблдона. Спортсменка, ранее прошедшая квалификацию на турнир, проиграла итальянке Франческе Пасе в двух сетах: 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Гречкина за это время выполнила два эйса, не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Её соперница, Франческа Пасе, семь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки.

Таким образом, на юниорском Уимблдоне борьбу продолжают только два спортсмена из России: первая сеяная турнира Алина Корнеева уже успешно вышла во второй круг, а пятый сеяный мужской сетки Ярослав Дёмин сегодня проведёт стартовый матч на турнире. Больше россиян на турнире нет: у них были проблемы с получением визы в Великобританию.