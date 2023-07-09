Свёнтек вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Бенчич

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в матче четвёртого круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (14-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой польской теннисистки со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Общая продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. Свёнтек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету швейцарской теннисистки четыре эйса, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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В четвертьфинальном матче травяного турнира Ига Свёнтек сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Элина Свитолина (Украина).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 9 июля 2023
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